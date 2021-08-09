Украина

Защитник киевлян дал комментарий после матча.

Динамо Киев одержало непростую победу над Зарей в матче третьего тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Защитник киевлян Александр Караваев прокомментировал триумф своей команды.

"Впечатления о матче положительные, потому что по игре создали много моментов в первом тайме. Как я видел со скамейки, переигрывали соперника, забили гол, создавали еще моменты. Были полумоменты у соперника, могли забить, но не особо серьезные.

Во втором тайме была уже более открытая игра, так как им нужно было забивать. У нас появились контратаки, мы могли забивать больше. Потом такая развязка с двумя пенальти – и те, и те не забили, можно назвать это равноценным бонусом для обеих команд. Мне кажется было бы несправедливо, если бы мы не забили, а они забили. Затем пошла игра на характере – мы забили свой гол и в конце пропустили ненужный на последних секундах.

Но, как говорит наш главный тренер, добытая победа прибавляет мотивации перед следующими играми и подтверждает предыдущие победы. Каждый матч нужно выигрывать чтобы подтверждать это.

Динамо сильно преобладало по статистике ударов? Это подтверждение тому, что мы создавали очень много моментов, не реализовывали их. Было бы несправедливо, если бы матч завершился вничью. Мы создали много моментов, не хватило реализации. Будем работать над этим и добиваться более уверенных положительных результатов", — приводит слова Караваева официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Зари против Динамо Киев.