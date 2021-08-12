Украина

Венесуэльский нападающий дал комментарий после матча.

Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.

Эрик Рамирес, который отметился голом и результативной передачей, прокомментировал итог матча.

"Эмоции от дебюта? В принципе, все отлично, с партнерами комфортно взаимодействовать. Я благодарен тренеру за предоставленную возможность, и рад, что так все сегодня получилось. Буду стараться делать все для команды и в будущем.

Гол плюс пас? Я рад помогать команде. С одной стороны, значит так захотел Бог, с другой стороны – это результат работы, проделанной за последние недели, знакомства с партнерами. Я счастлив, что так произошло.

Останавливал мяч себе или отдавал на Буяльского? Если честно, сейчас это уже не так важно. Самое главное, что мяч оказался у моего партнера, и это помогло нам открыть счет. После этого мы могли больше контролировать игру и в итоге забить второй мяч – это самое важное", — приводит слова Рамиреса официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Миная.