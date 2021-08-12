Украина

Украинский защитник киевлян Александр Караваев, заявил, что возникло недопонимание.

Киевское Динамо спокойно обыграло Минай в рамках перенесенного матча первого тура УПЛ, забив два "сухих" мяча.

Огня в матч добавила перепалка между защитником киевлян Александром Караваевым и форвардом гостей Евгением Селезневым. Футболисты повздорили в перерыве матча в подтрибунном помещении.

Футболист киевского Динамо Александр Караваев высказался о данном конфликте, заявив, что у него "есть на что тратить свое время".

"Конфликт с Селезневым? Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, сейчас еду домой, проведу время с семьей, у меня есть на что тратить свое время. Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол, кто-то чем-то недоволен, что-то высказывает. У кого-то какие-то личные проблемы или претензии. У меня нет претензий. Мы играем в футбол, показываем свою игру и результат. А что там происходит – происходит там", — приводит слова Караваева ПроФутбол Digital.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо — Минай.