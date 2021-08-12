Украина

Украинский полузащитник Динамо Виталий Буяльский высказался о матче против Миная.

Киевское Динамо спокойно обыграло Минай в рамках перенесенного матча первого тура УПЛ (2:0).

Отрыл счет в этом матче полузащитник киевлян Виталий Буяльский, отметившись шедевром в ворота Кучера.

Футболист "бело-синих" подвел итоги поединка, рассказав, как партнеры по команде отреагировали на его роскошный гол.

"Мы всей командой сыграли хорошо. В моменте со вторым голом увидел свободную зону Караваева, отдал ему в одно касание. Начал бы дополнительно обрабатывать мяч и, возможно, этой зоны уже бы не было. То, что мы отрабатывали на тренировках, получалось и в этом матче.

Гол? - Увидел, что вратарь вышел вперед, поэтому решил бить в одно касание. Если бы еще одно сделал, то защитник уже мог бы выбить мяч.

Передача Рамиреса? - Это надо спросить у Эрика, но мне показалось, что он принимал для себя, а получилось еще лучше – голевая передача.", — приводит слова Буяльского пресс-служба Динамо.

Ранее Рамирес высказался о своих действиях в моменте с шедевром Буяльского.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо — Минай.