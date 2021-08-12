Украина

Защитник киевского Динамо Александр Караваев высказался о перенесенном матче первого тура УПЛ.

Киевское Динамо комфортно обыграло Минай в рамках перенесенного матча первого тура УПЛ.

Футболист киевлян Александр Караваев подвел итоги победного матча, заявив, что не очень доволен своей игрой.

"Если бы я остался доволен всем, что происходило на футбольном поле, я бы слукавил. У меня были голевые моменты, которые я не использовал. Значит, есть над чем работать и к чему стремиться. У нас было много шансов, но хромает реализация, которая нужна, чтобы более комфортно себя чувствовать в матче.

2:0 – это достаточно скользкий счет, тем более, что второй мяч забили в самом конце тайма, и без него было бы совсем тяжело. Если бы реализовали свои моменты до перерыва и во втором тайме, то все было бы гораздо легче. Но нужно отдать должное сопернику, они играли в хороший футбол. Мы с ребятами после матча общались в раздевалке и отметили, что Минай показал достойный футбол", — цитирует защитника официальный сайт Динамо.

К слову, Евгений Селезнев успел поскандалить с Александром Караваевым во время перерыва. Позже футболист "бело-синих" высказался о скандале с форвардом Миная.