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Наставник харьковчан поделился своими мыслями о предстоящем матче против Шахтера.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий поединок четвертого тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Мы моделировали те ситуации с игры против Черноморца, которые у нас плохо выходили и тренировали разные моменты, как играет Шахтер и пытались улучшать свое взаимодействие.

Играя с Шахтером, за такие ошибки будут наказывать. Поэтому нужна хорошая компактность. Для нас эта игра очень серьезная, потому что мы хотим себя проверить против команды уровня Лиги чемпионов, команды, которая заслуженно является лидером нашего футбола. Эта игра для нас будет очень интересной.

У нас каждая игра важна. Мы не разделяем соперников. Постараемся к этой игре подойти в лучших кондициях.

Новая философия игры Шахтера? Да, у Шахтера видоизменились принципы игры, у них новые требования. Это нормально. Всегда когда новый тренер возглавляет команду, то он, конечно приносит новые идеи.

У Шахтера сложный график, мы это прекрасно понимаем, что у них очень важная игра 17-го числа с Монако. Но там достаточно квалифицированных игроков, чтобы варьировать состав.

Мысли о Шахтера с прошлого? Человеку, который 11 лет отыграл в команде, который долго работал в структуре клуба — у меня эмоции только положительные. Я никогда не играл против футболистов в оранжевой форме. Это будет интересно. Для меня каждая игра особенная. В каждой игре свой сценарий, свой сюжет", — приводит слова Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Напомним, матч Шахтер — Металлист 1925 состоится завтра, 13 августа, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.