Украина

Первый этап вакцинации горняки провели 21 июля.

11 августа донецкий Шахтер прошел второй этап вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба "горняков".

Футболисты и персонал донецкого клуба были вакцинированы в отеле Опера спустя три недели после первого этапа, который был проведет 21 июля.

"Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо. И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено.

Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное", — сказал форвард "горняков" Лассина Траоре.

Ранее сообщалось, что Шахтер примет Монако в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Харькове.