В Монцу чемпион Украины взял 25 футболистов.
Фото ФК Динамо
13 августа 2021, 17:13
Тренерский штаб Динамо определился с заявкой на товарищеский матч против Интера — сообщил официальный сайт киевлян.
На спарринг чемпионов Италии и Украины отправились 25 футболистов.
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский.
Нападающие: Антюх, Рамирес, Кулач, Шкурин.
Матч Интер — Динамо состоится в Монце в субботу, 14 августа. Начало в 19:30 по киевскому времени.