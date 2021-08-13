Тренерский штаб Динамо определился с заявкой на товарищеский матч против Интера — сообщил официальный сайт киевлян. 

На спарринг чемпионов Италии и Украины отправились 25 футболистов.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский.

Нападающие: Антюх, Рамирес, Кулач, Шкурин.

Матч Интер — Динамо состоится в Монце в субботу, 14 августа. Начало в 19:30 по киевскому времени.