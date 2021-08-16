ЧМ-2022. Отбор
В основном списке — 24 футболиста, еще восемь игроков — в резервном.
Сборная Украины, УАФ
16 августа 2021, 18:35
Официальный сайт УАФ опубликовал основной и резервный списки футболистов, которые будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.
В резервном списке есть некоторые неожиданности: Евгений Макаренко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Юхим Конопля, Даниил Сикан, Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин.
Отметим, что Украина свой ближайший матч отбора на ЧМ-2022 сыграет против Казахстана 1 сентября, а 4 сентября Украина сыграет с Францией.