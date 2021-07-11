Малийский защитник Ворсклы попал в сферу интересов нескольких клубов из Бельгии.
Ибрагим Кане, ФК Ворскла
11 июля 2021, 11:59
Защитник полтавской Ворсклы Ибрагим Кане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Voetbal Nieuws.
По информации источника, в услугах 21-летнего малийца заинтересованы несколько бельгийских клубов. При этом отмечается, что один из них уже сделал конкретное предложение украинскому клубу.
Действующий контракт Кане с полтавчанами рассчитан до лета 2024 года.
В прошедшем сезоне Кане провел 24 поединка, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
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