Украина

Малийский защитник Ворсклы попал в сферу интересов нескольких клубов из Бельгии.

Защитник полтавской Ворсклы Ибрагим Кане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Voetbal Nieuws.

По информации источника, в услугах 21-летнего малийца заинтересованы несколько бельгийских клубов. При этом отмечается, что один из них уже сделал конкретное предложение украинскому клубу.

Действующий контракт Кане с полтавчанами рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Кане провел 24 поединка, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

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