Вашему вниманию первый забитый мяч от Украины в новом еврокубковом сезоне.
Ибрагим Кане, ФК Ворскла
22 июля 2021, 20:21
В настоящее время проходит поединок второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором полтавская Ворскла в гостях играет против финского КуПСа.
После первого тайма счет ничейный — 1:1. На гол финнов в исполнении Удо, полтавчане ответили результативным ударом Ибрагима Кане на 29-й минуте встречи.
Таким образом, 21-летний малиец стал автором первого гола украинских команд в новом еврокубковом сезоне, а также первым забитым мячом в новом турнире — Лиги конференций.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.