Лига конференций

Вашему вниманию первый забитый мяч от Украины в новом еврокубковом сезоне.

В настоящее время проходит поединок второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором полтавская Ворскла в гостях играет против финского КуПСа.

После первого тайма счет ничейный — 1:1. На гол финнов в исполнении Удо, полтавчане ответили результативным ударом Ибрагима Кане на 29-й минуте встречи.

Таким образом, 21-летний малиец стал автором первого гола украинских команд в новом еврокубковом сезоне, а также первым забитым мячом в новом турнире — Лиги конференций.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.