Украина

Помощник главного тренера киевлян дал комментарий после матча.

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины играло против Ингульца на стадионе им. Лобановского и не смогло добиться победы.

Ассистент Мирчи Луческу Эмиль Карас прокомментировал ничейный результат.

"Понятно, что неудачный матч для нас. Потеря двух очков. Нужно похвалить соперника, который после трех поражений был как раненый зверь. Мы на это и настраивали ребят – что команда приедет и будет цепляться за каждый мяч, за каждый эпизод. К сожалению, в плане реализации мы в очередной раз сыграли неважно. У нас было много угловых, стандартов, но мало эффективности у чужих ворот.

Команда соперников была опасна при контратаках. Одна из этих контратак закончилась голом в наши ворота. К сожалению, это произошло сразу после нашего гола. Мы контролировали игру, и поведя в счете, могли бы вытянуть соперника на себя — тогда можно было бы поймать их на контратаке и забить второй гол. Но счет слишком быстро стал 1:1 вследствие нашей ошибки.

В дальнейшем мы слишком много суетились, спешили, бежали за голом. Футбол таков, что нужно забивать, чтобы выигрывать. В плане реализации у нас сегодня все было не очень хорошо.

Сыграли ли товарищеские матчи злую шутку? Мы не проводим много товарищеских игр, а сыграли всего лишь две. Нам нужны были эти два спарринга, тем более, они были запланированы давно. Больше на наших действиях сказалась нехватка главного тренера, чем товарищеские игры. Команда с Мистером и без него – это разные вещи. Чем больше времени его нет рядом с командой, тем больший отпечаток это оставляет в плане подготовки, в плане настроя.

Тренерский штаб пробовал донести до ребят все наставления Луческу. Забей мы второй гол или раньше забей первый, все сложилось бы иначе. Но после игры об этом говорить нет смысла. Случилось то, что случилось. Нужно проанализировать игру, сделать выводы и готовиться к следующему сопернику. Через три дня мы играем с лидером – Десной. Нас снова ждет сложная игра, в которой нужно бороться за победу.

Пропущенный гол — индивидуальная ошибка? Претензии могут быть только к команде. Ведь на поле находится не один игрок. Мы легко дали войти в нашу штрафную и пробить по воротам. Футбол – это командная игра и обвинять кого-то одного нет смысла. Не думаю, что кто-то из наших ребят вышел на поле, чтобы просто повалять дурака.

У нас наметилась нехорошая тенденция – после забитого мяча расслабиться и думать, что игра уже сделана. Нужно дожимать соперника и доигрывать эпизоды до конца. У нас эта проблема бывала и в прошлом чемпионате", — приводит слова Караса официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Ингульца.