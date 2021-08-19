Украина

Полузащитник Ингульца прокомментировал сенсационный результат игры против действующего чемпиона страны.

Петровский Ингулец в рамках единственного вынесенного на середину текущей недели поединка четвертого тура украинской Премьер-лиги совершил сенсацию, отобрав очки у киевского Динамо (1:1).

Ингулец — Динамо Киев 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "козаков" Младен Бартулович поделился эмоциями относительно игры его команды в отчетной встрече:

"Много моментов было таких, где было видно, что соперники тоже нервничают и допускают ошибки. Да, мы пропустили совершенно нелепый гол, но сумели отыграться. Молодцы! Здорово, что играли до конца.

Еще и в конце такой момент создали, что и вовсе могли вырвать победу, но я думаю, что нам нужно быть довольными и этим результатом и двигаться дальше", — подытожил хорватский футболист.

В следующем туре петровский Ингулец сыграет гостевой матч против ПФК Львов.