Полузащитник Ингульца прокомментировал сенсационный результат игры против действующего чемпиона страны.
Младен Бартулович, фото ФК Ингулец Петрово
19 августа 2021, 06:52
Петровский Ингулец в рамках единственного вынесенного на середину текущей недели поединка четвертого тура украинской Премьер-лиги совершил сенсацию, отобрав очки у киевского Динамо (1:1).
Ингулец — Динамо Киев 1:1 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, полузащитник "козаков" Младен Бартулович поделился эмоциями относительно игры его команды в отчетной встрече:
"Много моментов было таких, где было видно, что соперники тоже нервничают и допускают ошибки. Да, мы пропустили совершенно нелепый гол, но сумели отыграться. Молодцы! Здорово, что играли до конца.
Еще и в конце такой момент создали, что и вовсе могли вырвать победу, но я думаю, что нам нужно быть довольными и этим результатом и двигаться дальше", — подытожил хорватский футболист.
В следующем туре петровский Ингулец сыграет гостевой матч против ПФК Львов.