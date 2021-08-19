Украина

Базовый день проведения матчей третьего предварительного этапа — 31 августа.

Сегодня в Киеве в Доме футбола прошла жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины для сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На данной стадии турнира примут участие 22 победителя второго предварительного этапа Кубка Украины, матчи которого прошли 17-18 августа.

Также отмечается, что в жеребьевке приняла участие олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан, а также первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.

Результаты жеребьевки третьего этапа

Эпицентр (Дунаевцы) — Нива (Тернополь)

Буковина (Черновцы) — Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Карпаты (Львов) — Волынь (Луцк)

ЛНЗ (Черкассы) — Олимпик (Донецк)

Оболонь (Киев) — Полесье (Житомир)

Чернигов (Чернигов) — Альянс (Липовая Долина)

Никополь (Никополь) — Таврия (Симферополь)

Балканы (Заря) — ВПК-Агро (Вишневое)

Скорук (Томаковка) — Металлист (Харьков)

Николаев (Николаев) — Волчанск (Покотиловка)

Металлург (Запорожье) — Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Базовый день проведения матчей третьего предварительного этапа — 31 августа.

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