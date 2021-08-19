Базовый день проведения матчей третьего предварительного этапа — 31 августа.
Ольга Харлан и Алексей Михайличенко, УАФ
19 августа 2021, 17:18
Сегодня в Киеве в Доме футбола прошла жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины для сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На данной стадии турнира примут участие 22 победителя второго предварительного этапа Кубка Украины, матчи которого прошли 17-18 августа.
Также отмечается, что в жеребьевке приняла участие олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан, а также первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.
Результаты жеребьевки третьего этапа
Эпицентр (Дунаевцы) — Нива (Тернополь)
Буковина (Черновцы) — Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Карпаты (Львов) — Волынь (Луцк)
ЛНЗ (Черкассы) — Олимпик (Донецк)
Оболонь (Киев) — Полесье (Житомир)
Чернигов (Чернигов) — Альянс (Липовая Долина)
Никополь (Никополь) — Таврия (Симферополь)
Балканы (Заря) — ВПК-Агро (Вишневое)
Скорук (Томаковка) — Металлист (Харьков)
Николаев (Николаев) — Волчанск (Покотиловка)
Металлург (Запорожье) — Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Базовый день проведения матчей третьего предварительного этапа — 31 августа.
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