Украина

Украинский вратарь Андрей Лунин поблагодарил Андрея Шевченко за плодотворную работу с национальной командой.

Вначале августа украинский специалист Андрей Шевченко объявил об уходе с поста наставника национальной сборной Украины.

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин обратился к Шевченко, поблагодарив наставника на совместную работу.

"Андрей Николаевич, я хочу поблагодарить вас за время проведенное вместе в сборной. Отдельно хочу поблагодарить за веру в меня, за то, что исполнили мою мечту. Я благодаря вам надел футболку национальной сборной, дебютировал, представлял нашу страну. Это мечта любого футболиста, любого мальчика в нашей стране. Поэтому за это вам отдельное огромное спасибо.

Также за то, что в непростые времена в клубе вы продолжали верить в меня, давать игровое время и благодаря этому я продолжал наслаждаться футболом. Я это никогда не забуду.

А также спасибо за атмосферу в команде. За все эмоции, которые мы пережили все вместе, вся страна. Это останется на всю жизнь. Также я благодаря вам очень многому научился, увидел очень многое — это незабываемый опыт, который пригодится. Также хочу пожелать вам удачи на новом этапе вашей жизни. У вас все получится", — сказал Лунин в интервью Youtube-каналу vZbirna.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.