Украина

Смотрите поединок пятого тура УПЛ на Football.ua.

В рамках поединка пятого тура УПЛ Днепр-1 на своем поле примет львовский Рух. Поединок состоится сегодня, 21 августа и начнется в 19:30 по киевскому времени.

После четырех туров Днепр-1 набрал семь очков и находится на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, а у Руха четыре балла и 11-я строчка.

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