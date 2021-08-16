Украина

Футболист мог продолжить карьеру под руководством Мирчи Луческу.

Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик после Евро-2020 мог перейти в киевское Динамо.

Трансфер форварда сорвался из-за того, что клубы не сумели найти компромисс по вопросу суммы на игрока.

"После Евро-2020 Луческу очень хотел видеть Довбика в Динамо. Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене за игрока. На сегодняшний момент Довбик играет в СК Днепр-1 и выполняет свой контракт.

Днепряне хотят за него солидную компенсацию, которую потянет не каждый клуб. В прошлом сезоне представители Шахтера выходили на Йовичевича и интересовались Артемом, но конкретных переговоров не было. Думаю, что в этом сезоне он никуда не перейдет", — сказал журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

Напомним, помимо Динамо и Шахтера в Довбиком также интересовался турецкий Трабзонспор.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.