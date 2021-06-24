Украина

Ефим Конопля поделился мыслями относительно начала тренировочных сборов с Шахтером.

Защитник Шахтера Ефим Конопля прокомментировал свое возвращение с донецкий клуб, а также рассказал о целях на австрийском сборе и поделился мыслями о новом тренерском штабе.

"Я уже в оптимальных кондициях. Нам дали возможность втянуться, не было особо больших нагрузок после отпуска и думаю, как раз все в меру.

Как узнал, что возвращаюсь в Шахтер? Мне позвонил Дарио Срна и сказал – ты готовишься с нами. Конечно, я был рад и немного взволнован. Я в Шахтере практически с начала своего пути, но в первой команде еще не был, поэтому было волнение, но оно уже прошло. Здесь все знакомые игроки из разных сборных. Я уходил в аренду, некоторые были в Мариуполе, но это не мешает нам сейчас общаться. Очень хороший коллектив.

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В работе с Де Дзерби много нового, хотя по менталитету, мне немного напоминает штаб сборной Украины. Впрочем, отличий много. Мне очень нравится подход, внимание к каждому игроку. Они пытаются разговаривать с игроками, даже если кто-то не знает английского, а переводчика рядом нет. Объясняют на пальцах или еще как-то. Очень интересно. Лично с Де Дзерби я еще не разговаривал, но на тренировках много общаемся с тренером и его помощниками. Его идеи понятны, и хочется перенести их на поле.

Цели на сборы? Конечно я хочу показать свою конкурентоспособность и завоевать доверие тренера. Показать себя, что я умею. В целом набрать форму, получше познакомиться с ребятами из состава, чтобы не было недопониманий и работать изо всех сил", — приводит слова Конопли пресс-служба "горняков".

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