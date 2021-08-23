Украина

Матч УПЛ против Десны стал юбилейным для капитана Динамо.

В матче 5 тура чемпионата Украины против Десны Сергей Сидорчук провел 350 матчей в профессиональной карьере — сообщил официальный сайт Днамо.

На счита капитана Динамо 210 поединков в чемпионате Украины, 31 — в Кубке, 6 — в Суперкубке и 41 в сборной.

Кроме киевского Динамо Сергей на клубном уровне выступал за запорожский Металлург.

После пяти туров Динамо единолично возглавляет турнирную таблицу и на одно очко опережает Шахтер и Десну.