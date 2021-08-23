Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими мыслями после разгромной победы над Десной.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал разгромную победу над черниговской Десной в матче пятого тура УПЛ, в котором он отметился дублем.

"Мы тренировались, работали над реализацией всю неделю после игры с Ингульцом. Можно сказать, что в том матче нам не повезло, потому что было много прострелов, ударов. Мы полностью контролировали игру и потеряли два очка. Всю неделю тренировали удары с разных позиций. И сегодня показали, что результат матча с Ингульцом — случайность.

Слова Мистера после матча с Ингульцом? Просто разобрали ошибки, которых мы не должны были допускать и реализовывать свои моменты. Поскольку сегодня все получилось, значит мы сделали правильные выводы.

Пенальти? Был удар по ногам, чистый 11-метровый. Но я забыл, что на матче была система VAR, поэтому так эмоционально побежал к арбитру. Потом уже он сказал мне, что есть VAR. Но уже было поздно, и я получил желтую карточку.

Присутствие Петракова и Шевченко на матче? Я не знал, кто был на матче, я не слежу, кто приходит, смотрит наши игры. Для меня главное — показывать хороший уровень футбола в киевском Динамо, и тогда будет шанс попасть в сборную", — приводит слова Буяльского пресс-служба Динамо.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Десна.