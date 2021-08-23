Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Киевское Динамо в рамках матча пятого тура украинской Премьер-лиги на своем поле разгромило черниговскую Десну (4:0).

Команда Мирчи Луческу открыла счет на 30-й минуте поединка после шикарного удара Виталия Буяльского, после чего на старте второго тайма Виктор Цыганков реализовал пенальти. Еще через девять минут Буяльский воспользовался ошибкой защитника и оформил дубль. Окончательную точку в матче поставил вышедший на замену Илья Шкурин, который пробил головой по воротам и мяч рикошетом от Тараса Завийского влетел в сетку ворот.

Предлагаем вам обзор поединка:

Динамо Киев — Десна 4:0

Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 47 (пен.), Завийский, 79 (авт.)



Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота (Тымчик, 67), Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 67) — Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Шапаренко, Антюх (Леднев, 77) — Гармаш (Шкурин, 46).



Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов — Домбровский, Арвеладзе 9Болбат, 46) — Калитвинцев, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский — Безбородько (Будковский, 46).



Предупреждения: Буяльский, Забарный — Домбровский, Завийский