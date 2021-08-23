Украина

Наставник "северян" поделился своими эмоциями после поражения от Динамо.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче пятого тура УПЛ против киевского Динамо (0:4).

"Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.

Потеря лидерства в чемпионате и снятие статуса фаворита? Будет легче, когда найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня все прошло по сценарию Динамо. Полностью заслуженная победа киевлян", — приводит слова Рябоконя официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Десна.