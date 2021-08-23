Украина

Легендарный голкипер остается на работе в национальной команде.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о тренерском штабе национальной команды, а также о планах на будущее.

"Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть.

Изменения в игре сборной? С Люксембургом, Литвой я тоже всегда бы играл первым номером. Когда заходишь на высокую позицию, они автоматом тебя опустят на второй номер. Я вам ответил? Я тоже хочу играть первым номером. Но надо же играть эффективно. В таком серьезном положении на что надо играть? На результат, а не для того, чтобы кому-то понравиться", — сказал Петраков в эфире программы Профутбол.

Ранее Петраков прокомментировал ситуацию с возрастными игроками в сборной.