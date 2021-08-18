Украина

Стали известны имена специалистов, которые будут работать с новым главным тренером национальной команды Украины.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о специалистах, которые войдут в его тренерский штаб для подготовки национальной команды в отборочным матчам ЧМ-2022.

"Я еще не говорил с ребятами. Пока все не точно, потому что они могут сказать, что не хотят работать, или их клуб не отпустит. Я оглашу тренерский штаб, но с ними я еще не разговаривал.

Это будет Андрей Анненков, который сейчас работает в Черноморце, Вячеслав Кернозенко — тренер вратарей, Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый — тренера по физической подготовке и Александр Шовсковский — тренер. Над кандидатурой еще одного специалиста я еще будут думать", — сказал Петраков в эфире Профутбол Digital.

Ранее Петраков поделился своими эмоциями после назначения на пост наставника "сине-желтых",

Напомним, уже 1 сентября сборная Украины проведет поединок отборочного этапа ЧМ-2022 против Казахстана, после чего "сине-желтые" сыграют матч с Францией — 4 сентября.