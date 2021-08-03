Украина

Шовковский записал обращение из-за ухода украинского специалиста из национальной команды.

Бывший ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попрощался с национальной командой после ухода из нее наставника Андрея Шевченко.

"Хочу поблагодарить Андрея Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу сборной Украины! Хочу поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко за поддержку моей кандидатуры! Гранде Мауро Тасотти, Андреа Мальдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини, Педро Луис Харо!

Это были фантастические три года, где я работала с профессионалами своего дела! Мы прошли отличный путь от побед в Лиге наций до фантастического выступления в квалификации на Евро-2020, где в финальной части мы добились исторического результата для Украины, достигнув восьми сильнейших команд Европы!

Хочу поблагодарить всех, с кем пришлось сотрудничать в этот период от медицинского персонала до административного! И я уверен, что наша работа тренерского штаба станет основой еще более успешного выступления нашей национальной дружины! Слава Украине!", — написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Ранее решение Шевченко покинуть сборную Украины прокомментировал глава УАФ Андрей Павелко.