Украина

В топ-3 вошли Педри, Мэйсон Гринвуд и Нуну Мендеш.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг футболистов всего мира, которые получили больше всех опыта в официальных матчах в возрасте до 20 лет.

На 20-й строчке рейтинга расположился защитник сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный, который по расчетной формуле CIES получил 50 баллов из 100.

При этом отмечается, что учитывались только официальные поединки 2021 года до 16 августа. За это время Забарный провел 30 поединков, в которых забил один гол.

Топ-3 рейтинга возглавили нападающий Барселоны Педри (100 баллов опыта), полузащитник Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд (75 баллов) и защитник лиссабонского Спортинга Нуну Мендеш (73 балла).

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