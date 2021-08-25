Украина

Форвард киевского Динамо все еще может переехать в Италию.

Трансферная сага вокруг форварда киевского Динамо Владислава Супряги вновь набирает обороты.

По информации издания Sky Sports Italia, Сампдория сделала новое предложение киевлянам по трансферу форварда и ожидает ответа от "бело-синих".

Как сообщает источник, в гонке за Супрягой остается и Дженоа, которое вернулось к варианту с украинским форвардом.

Ранее сообщалось, что Сампдория не смогла договорится с киевлянами о финансовой составляющей перехода Супряги.

Напомним, ранее была информация о том, что полузащитник киевлян Сидклей переходит в ПАОК.