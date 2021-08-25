Форвард киевского Динамо все еще может переехать в Италию.
Владислав Супряга. Фото Getty Images
25 августа 2021, 06:25
Трансферная сага вокруг форварда киевского Динамо Владислава Супряги вновь набирает обороты.
По информации издания Sky Sports Italia, Сампдория сделала новое предложение киевлянам по трансферу форварда и ожидает ответа от "бело-синих".
Как сообщает источник, в гонке за Супрягой остается и Дженоа, которое вернулось к варианту с украинским форвардом.
Ранее сообщалось, что Сампдория не смогла договорится с киевлянами о финансовой составляющей перехода Супряги.
Напомним, ранее была информация о том, что полузащитник киевлян Сидклей переходит в ПАОК.