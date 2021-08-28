Украина

Похоже, Мирча Луческу заполучит в свою команду форварда Атлетико Паранаэнсе Витиньо.

Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витиньо в ближайшее время может подписать контракт с киевским Динамо. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 22-летний бразилец, который был на грани перехода в Бордо неделю назад, уже летит в столицу Украины для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в стан "бело-синих".

Также отмечается, что у футболиста уже есть согласованный пятилетний контракт с Динамо. Бордо в свою очередь был вынужден отказаться от игрока из-за финансового фейр-плей. Сумма трансфера составит около шести миллионов евро.

Ранее стало известно расписание матчей Динамо Киев в Лиге чемпионов.