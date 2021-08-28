Украина

У молодого форварда Днепра-1 повреждение.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик может пропустить ближайшие поединки сборной Украины в отборочном цикле ЧМ-2022 из-за травмы.

"Довбик в последнем матче с Рухом получил серьезный удар по ребрам, образовалась очень большая гематома, сегодня ему провели МРТ, всю неделю он не тренировался в полную силу.

Под большим вопросом игра за сборную, в расположение которой он должен уехать. В этом плане мы очень скептичны", — cказал главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич после игры с Металлистом 1925.

Напомним, 1 сентября сборная Украины сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Казахстана, после чего 4 сентября "сине-желтые" встретятся с Францией.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.