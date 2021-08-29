Украина

Наставник команды из Петрово поделился своими мыслями после победы над Мариуполем.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал победу своей команды в поединке шестого тура УПЛ против Мариуполя (3:0).

"Хочу поздравить болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы играем ради них. Команда очень неплохо выглядела. Довольны, что игра сложилась удачно для Ингульца.

Мы контролировали игру, ребята выполнили тренерскую установку, не давали сопернику играть в свой футбол. Где-то мы лучше смотрелись функционально", — приводит слова Лавриненко ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Ингулец — Мариуполь.