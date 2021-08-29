Украина

Наставник харьковчан поделился своими эмоциями после поражения от Днепра-1.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своей команды в матче шестого тура УПЛ против Днепра-1 (1:2).

"Сегодня мы провели очень качественный матч. Переломным моментом в нем стал пенальти. Опять индивидуальная ошибки не позволяют нам набрать очки.



Попадание Марлисона в стартовый состав? Он с нами тренируется. Понимает уже наши требования, очень хорошо проявляет себя в тренировочном процессе. Нацелен на ворота, успевает на все прострелы, поэтому своим трудом он заслужил выйти в стартовом составе. Я рад за него. У нас сегодня было два дебютанта в стартовом составе. Мне очень хотелось бы, чтобы они оба сыграли успешно. Но так получилось, что один себя хорошо проявил...



Я даже не знаю, что сказать: сыграл ли Метталлист 1925 плохо, а Днепр-1 хорошо. Мы играли плохо по вашему мнению? Я в начале сказал: до пенальти наша команда выглядела очень хорошо. А потом вступает в действие психология. Когда команда играет определенное время, преобладает соперника во всем и на ровном месте игрок допускает ошибку и зарабатывает пенальти в свои ворота — понятно, что у всей команды ступор.

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Играть хорошо, иметь такое преимущество, как во владении мячом, и во всем, а счет — равный. Да, мы пытались выпустить свежих игроков, добавить динамики в атаке. Фрагментами это у нас получалось. К сожалению, и во втором пропущенном голе также кто-то не доиграл. Поэтому это поражение очень обидное для нас.



Момент со вторым голом? Я еще не видел эпизод. Но мяч оказался в наших воротах — значит кто-то виноват. Но моя задача не найти виновных. У меня задача наоборот разобрать моменты и еще раз напомнить команде, что при стандартных положениях надо доигрывать со своим игроком до конца", — приводит слова Кривенцова пресс-служба Металлиста 1925.

На Football.ua доступен видеообзор матча Металлист 1925 — Днепр-1.