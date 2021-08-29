Украина

Ассистент тренера сборной Украины прокомментировал задачи национальной команды.

Александр Шовковский считает, что работа в штабе Андрея Шевченко поможет ему проявить себя в команде Александра Петракова.

"После Евро-2020 было полное опустошение, – сказал Шовковский. – Это был отличный этап работы в сборной Украины. К сожалению, сложилось так, как случилось. История написана, и эту страницу мы перевернули".

"Хочу поблагодарить Александра Васильевича за то, что предложил мне войти в тренерский штаб и продолжить работать с командой. Считаю, что ранее полученный мною опыт станет получит свое применение".

"Игроки готовятся в своих командах, есть определенные проблемы, повреждения небольшие. Когда все приедут, будем общаться с нашим медицинским штабом, кто и как готов. Однако, наши задачи это не отменяет. Сборная Украины сама подняла планку, поэтому надо ее поддерживать".

Ранее Александр Петраков рассказал о том, будет ли приглашать в сборную Украины футболистов, выступающих в чемпионате России.