Украина

Александр Петраков прокомментировал свое назначение в сборную Украины.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свое назначение в национальную команду, а также ответил на ряд других интересных вопросов.

"Контракт подписан. Мне очень приятно, что вы все за меня переживаете, о моем материальном обеспечении. Все нормально! Не волнуйтесь. Но вся информация — конфиденциальная. С Олегом Гусевым я не вел никаких разговоров. Откуда это взяли журналисты — я не знаю.

Назначение за две недели до матчей отбора ЧМ-2022? Поначалу, было очень тяжело, буду откровенен. Я согласился, сильно переживал, но взял на себя ответственность. Сейчас уже все нормально.

Сегодня увидимся с ребятами, я со всеми уже созванивался, сегодня они начнут приезжать. Я уже в процессе, втянулся. Это специфика национальных сборных. Здесь раскачки нет. Надо быть профессионалом, и уметь собраться за два дня. Кто этого не может, значит, не может. Мы уже опытные люди, поэтому сделаем все возможное, чтобы восстановить ребят к игре.

Все посторонние моменты меня уже не отвлекают. Я же уже не молодой парень. Все эти комплементы меня не волнуют, как раньше. Ругайте, говорите, хвалите — я уже не обращаю на это внимания.

Стиль игры в ближайших матчах? Это слово "прагматик"... Я не понимаю, что оно значит. Говорят, надо какой-то футбол показывать, "яркий"... Для меня футбол — это всегда результат. Это — национальная сборная. Как это, национальная сборная не должна играть на результат? Может быть, я и прагматик, но должна быть дисциплина. Играется гимн страны, поднимается флаг страны... А выйти и сыграть "красиво", а потом рассказывать, что контролировали мяч 70-72%, но проиграли 0:3, зато играли как здорово! Это не для меня.

Предстоящая встреча с Казахстаном? Я сразу просмотрел игру Казахстана. Чтобы вы понимали, мне прислали информацию еще 10 августа. Все эти дни я просто смотрел их игры. Вчера, например, сел, и посмотрел игру Украина — Казахстан в Киеве. Посмотрел их матчи против Северной Македонии и Франции. Знаете, всегда, когда мы работали с моими помощниками, у нас никогда не было какой-то недооценки соперников.

С кем бы мы не играли, мы всегда уважаем своих соперников. Казахстан — это очень хорошая и дисциплинированная команда, обученная. Есть свои козыри, тут я не буду о них говорить. Я посмотрел все игры, для себя сделал определенные выводы. Сейчас мы все обсудим с моими помощниками, Владимиром Лазаренко и Авраамом Кампомаром, которые будут заниматься аналитикой и делать нарезки. Работа идет.

Мы понимаем, какая ответственность. Пять игр, терять очки нельзя. Не то, чтобы мы не уважали Казахстан, но даже вничью нам играть нельзя. Надо обыгрывать. Понимают это и ребята, понимаем и мы, но как оно будет — это уже футбол.

Кадровая ситуация? Сказать пока что ничего не могу, так как ребята, пока что, только начинают собираться. Многие еще играют сегодня в Европе: Яремчук, Качараба. Есть травмированные. Какие именно травмы, я публично сказать не могу — врачи посмотрят и мне доложат", — сказал Петраков на представлении тренерского штаба сборной Украины.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Казахстана заразился коронавирусом перед матчем с Украиной.