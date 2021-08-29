Украина

В ближайших матчах сборной Украины с капитанской повязкой будет выступать опытный голкипер "горняков".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, кто будет капитаном национальной команды на предстоящих поединках отборочной кампании ЧМ-2022.

"Капитаном команды будет Андрей Пятов, вице-капитаном — Андрей Ярмоленко. Я ничего не хочу менять. Пусть как было, так и остается. Они заслужили это. Я с ними уже разговаривал, пусть остается как было", — сказал Петраков на представлении тренерского штаба сборной Украины.

Ранее Петраков прокомментировал свое назначение в национальную команду, а также рассказал о ближайшем сопернике — сборной Казахстана.

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