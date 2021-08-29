Украина

Специалист поделился своим мнением по поводу Георгия Цитаишвили и Эрика Шуранова, которые предпочли не выступать в составе "сине-желтых".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал выбор Георгия Цитаишвили и Эрика Шуранова, которые предпочли выступать за национальные команды Грузии и Германии соответственно.

"По Цитаишивили, я всегда человек открытый и прямой и могу вам все рассказать. В свое время, я играл на турнире Лобановского. Там играли команды 1996-97 годов, а мы играли 1999-2000 годами. Мне эту идею предложил Александр Головко. Думаю, сейчас выйду, такая разница в возрасте, турнир Лобановского... опозоримся. Однако, я пошел на это. Посоветовался с ребятами, и пошел.

И вот, на этот турнир я взял Цитаишвили. Я его подозвал, говорю: "Как тебя называть? Гио? Жора?". Он говорит: "Как хотите, так и называйте. Давайте, Гио". Я ему говорю: "Смотри, я тебя беру в команду. Хочу тебя привлечь на чемпионат мира, но только чтобы ты не был хитрым. Ты сейчас поиграешь за нас, я это знаю и чувствую, и 100%, пройдет время, и ты уйдешь играть за Грузию". Он: "Нет-нет, такого не будет!".

Видите? Прошло время, Гио сделал свой выбор. Мои помощники могут подтвердить правдивость этой истории. Он сделал свой выбор, выбрал свой путь — это его право. Он — грузин, осуждать я его не буду.

На счет Шуранова, у меня такой же случай был с Шубиным. Парень 2003-го года рождения. Он мне позвонил как-то: "Васильевич, смотри, мне с отцом предложили немецкий паспорт". Я ему говорю: "Ты ж смотри, получай, но — грамотно: не сдавай украинский". Он: "Да-да", потом звонит: "Васильевич, я хочу играть за вас, сделайте все возможное. Это не я, это мама сдала". Я ему говорю: "Ты мне это не говори, я же тебе не ранний какой-то мальчик. Что ты мне рассказываешь? Как это, мама без твоего согласия пошла паспорт сдавать?".

Шуранов сделал свой выбор. Уговаривать и упрашивать играть за свою страну, это... Тут должно быть что-то внутри. Если у тебя есть в душе наши корни, украинские, мы любого человека возьмем, но ходить, искать и упрашивать мы не будем.

Молодые игроки в сборной? У меня есть достаточно помощников для того, чтобы наблюдать за игрой ребят в клубах, чем они и занимаются. Называть какие-то фамилии я не буду, потому что это все — молодые футболисты. Каждый молодой игрок должен, для начала, заиграть в молодежной сборной. Там быть на ведущих ролях, забивать мячи, прогрессировать, играть, и только после этого он получит вызов в национальную сборную.

Просто на перспективу брать футболиста, чтобы он потренировался, такого не будет. Здесь собрались опытные игроки, они заслужили это право. Также и молодые игроки через молодежную сборную должны заслужить это право. Это огромная честь", — сказал Петраков на представлении тренерского штаба сборной Украины.

Ранее Петраков рассказал о ситуации с украинскими футболистами, которые выступают в чемпионате России.