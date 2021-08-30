Украина

Футболист рассказал о первом дне в расположении сборной.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о приезде в расположение команды и о новом тренере.

"Снова вернулись в сборную Украины, уже с новым тренером, два месяца этих очень быстро пролетели.

Что касается нового тренера, то два с половиной года назад мы работали вместе. Конечно рад был, что назначили тренера, с которым я длительное время работал в юношеских сборных.

Петраков - самый честный и добрый. А тренерские качества обсуждать не буду, я не эксперт. Тренер новый. Буду доказывать, что могу играть в основном составе и представлять сборную Украины.

Главный тренер сказал, что самое важное – физически и психологически восстановиться к этой игре", — сказал Миколенко.

Отметим, что поединок Казахстан — Украина состоится уже первого сентября в Астане. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.

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