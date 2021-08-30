ЧМ-2022. Отбор

Назначены официальные лица на матч отбора на чемпионат мира-2022.

Уже совсем в скором времени национальной сборной Украины предстоит провести гостевом матч против представителей Казахстана в рамках четвертого тура квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

За несколько дней до противостояния, официальный сайт УЕФА опубликовал состав делегации официальных лиц, которые будут судить игру в Нур-Султане.

33-летний литовский арбитр Донатас Румшас проведет предстоящий матч в качестве главного рефери, а Александр Радиус и Довидас Сужеделис станут его полевыми помощниками у боковых границ поля. В технической зоне отработает Робертас Шмитас, а за работу системы VAR будут отвечать нидерландцы Кевин Блом и Клэй Руперти.

Отметим, что Донатас Румшас, несмотря на свой юный по меркам судейского цеха возраст, имеет достаточный опыт в проведении официальных поединков, которых на его счету уже 77. В том числе, один матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА в 2019-м году между Лудогорцем и Ференцварошем (2:3), в котором один из голов забил Игорь Харатин.

Также, данный рефери судил мартовский матч этого отборочного цикла между Бельгией и Беларусью (8:0), и даже однажды был на стадионе в Нур-Султане, отсудив матч Астаны и Манчестер Юнайтед в группе Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20 (2:1).