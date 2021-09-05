Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Команды УПЛ воспользовались паузой в календаре чемпионата Украины и провели между собой товарищеский матч, в котором луганская Заря обыграла Ингулец из Петрово (3:1).

Счет в матче был открыт с помощью автогола в исполнении гостей, после чего луганчане еще дважды поразили ворота своих оппонентов усилиями Лунева и Хомченовского. На это гости лишь одним точным ударом на 82-й минуте.

Обзор матча:

Заря - Ингулец 3:1

Голы: ? (АГ), 20, Лунев, 70, Хомченовский, 75 — ?, 82

Заря: Мацапура (Сапутин, 82), Цвек, Снурницын, Руфати, Хомченовский (Смиян, 82), Овусу, Лунев, Нагнойный, Казаков (Дудник, 82), Гильерме (Алибеков, 70), Кристиан.