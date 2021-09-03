Клуб подал заявку на группу еврокубка.
ФК ЗАря
03 сентября 2021, 13:56
Луганская Заря представит Украину в Лиге конференций сезона-2021/22. Клуб сформировал заявку из 23 футболистов.
Вратари: Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин, Антон Жилкин.
Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Жуниньо, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб.
Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина, Даниил Алефиренко.
Нападающие: Александр Гладкий, Овусу Фримпонг, Артем Громов, Аллахьяр, Захеди Шахаб.
В заявку не попали защитники Агрон Руфати и Владислав Емец (травма), полузащитники Максим Казаков (травма) и Ахмед Алибеков (травма).
Отметим, что в группе Лиги Конференций луганский клуб сыграет против римской Ромы, софийского ЦСКА и норвежский Буде-Глимт.