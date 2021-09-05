Украина

Голкипер днепрян поделился своими эмоциями после возвращения на поле.

Вратарь Днепра-1 Валерий Юрчук прокомментировал свое возвращение на поле в товарищеском поединке против Александрии (1:1) после длительного восстановления из-за травмы.

"Уже чувствую себя хорошо. Надеюсь, что теперь у меня будет больше игрового времени, и вскоре уже сыграю и в официальном матче. Еще потребуется некоторое время, чтобы набрать оптимальные кондиции и я буду стараться как можно быстрее прийти в форму.

Эмоциональный матч? На поле друзей нет, это эмоции. А вне поля все хорошо общаются.

Конкуренция среди вратарей в Днепре-1? Конкуренция и ранее была высокой. Считаю, все зависит от нас самих. Надо выходить, доказывать и демонстрировать, что мы умеем. Главное, чтобы был результат.

Адаптация новичков в команде? Думаю, им нужно еще некоторое время. Вот, видите, Билл только сейчас начал делать что-то чрезвычайное. До этого ему требовалось время на адаптацию, ощущался языковой барьер", — приводит слова Юрчука пресс-служба Днепра-1.