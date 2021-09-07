Украина

Любителей футбола ожидает контрольный поединок между чехами и украинцами.

После минувших сентябрьских поединков против Казахстана и Франции, которые прошли в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сборная Украины проведет противостояние товарищеского характера с национальной командой Чехии.

Данный матч состоится в среду, 8 сентября, на Дусан Арена в Пльзени. В прямом эфире игру покажет телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры не смогли определить явного фаворита.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Чехия — Украина на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.