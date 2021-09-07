Украина

Ярослав Шилгавы поделился своими мыслями накануне поединка против Украины.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал предстоящий товарищеский поединок против национальной команды Украины.

"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов", — цитирует Шилгавы пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.