Украина

Футболист рассказал об адаптации новых игроков.

Полузащитник львовского Руха Юрий Климчук прокомментировал адаптацию новых футболистов в клубе.

"Сразу все ребята, которые к нам приходят, находят темы, на которые можно поговорить. Мы встречаем всегда с открытыми дверьми.

Каким славам учим иностранцев? Ну не буду говорить. Сначала по игре какие-то слова – пас, удар. А непристойные они сами почему-то учат. Не у нас.

Нам нужно быть одной командой, играть друг за друга и поддерживать друг друга", — сказал Климчук.

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