Нападающий Динамо попал в изоляцию.
Эрик Рамирес (слева), getty images
10 сентября 2021, 22:59
Нападающий Динамо Киев Эрик Рамирес был изолирован в расположении сборной Венесуэлы из-за подозрений на коронавирус.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт венесуэльцев, у нападающего появились симптомы гриппа — ожидаются результаты тестов.
По этой причине нападающий киевлян не попал в заявку команды на ближайший поединок чемпионата Украины против Металлиста 1925.
Напомним, что Рамирес оформил гол+пас в дебютной игре за Динамо Киев.