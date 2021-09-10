Украина

Нападающий Динамо попал в изоляцию.

Нападающий Динамо Киев Эрик Рамирес был изолирован в расположении сборной Венесуэлы из-за подозрений на коронавирус.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт венесуэльцев, у нападающего появились симптомы гриппа — ожидаются результаты тестов.

По этой причине нападающий киевлян не попал в заявку команды на ближайший поединок чемпионата Украины против Металлиста 1925.

Напомним, что Рамирес оформил гол+пас в дебютной игре за Динамо Киев.