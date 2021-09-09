ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в товарищеском матче.

Сборная Украины в рамках контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0. Очередной ничейный результат, который оставляет неприятный осадок.

Конечно, в какой-то степени нужно абстрагироваться от результата в отличие от матча против Казахстана, чтобы оценить игру футболистов национальной команды, среди которых было довольно много дебютантов. Александр Петраков откровенно экспериментировал и проверял ближайший резерв.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против Чехии получил Александр Тымчик, который отметился результативной передачей на Виктора Корниенко и был активен на своем фланге все девяносто минут игрового времени.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче против сборной Чехии (по 10-балльной шкале).

Денис Бойко — 6.0

С первых минут игры Денис Бойко вовсе не выглядел опытным игроком, который передает свою уверенность линии обороны. Довольно часто у него возникало недопонимание с защитниками. В моменте с выходом один на один от Тецла казалось, что Бойко мог быть первым на мяче, но замешкался.

Ближе к концу тайма голкипер Динамо стал действовать надежнее. И выносы вперед были куда точнее и в моменте с ударом Пешека он спас команду, вовремя выставив руку. Во втором тайме Денис выглядел куда надежнее и увереннее, а в моменте с пропущенным голом вряд ли есть хоть капля его вины.

Голкипер Динамо несколько раз выручал свою команду и исправлял оплошности молодых партнеров, нивелировав свои ошибки в начале матча.

Александр Тымчик — 8.5

Тымчик был немного незаметен на стартовых минутах поединка. Не ошибался в обороне, но и никак не помогал в атаке. Раскрыться защитник смог ближе к середине первой половины игры. В одном из подключений он отпасовал в штрафную соперника, что привело к голу Виктора Корниенко.

После этого защитник Динамо терроризировал оборону соперника, раз за разом уничтожая ее своими подключениями. Конечно, где-то не хватало точности его передачам, но проблем сопернику он доставлял очень много.

Во втором тайме, когда уже все игроки сборной Украины потеряли в свежести, Тымчик все равно продолжал удивлять своими скоростными рывками, заставляя соперников читать фамилию на своей спине. Отличный матч от Тымчика и заслуженная награда.

Тарас Качараба — 6.0

Тарас Качараба, хоть и дебютант, но человек который изнутри знает чешский футбол, ведь выступает в этой стране уже третий год. Нельзя сказать, что по его действиям было заметно волнение, но брака тоже хватало. То слишком близко к боковой линии окажется, то выполнит невразумительный перевод на противоположный фланг.

Тем не менее, при контроле мяча Качараба выглядел довольно уверенно, да и серьезных оплошностей себе не позволял.

В середине второй половины игры был момент, когда Тецл остался без присмотра в штрафной площади. Ближе всех к нему был Качараба, но он взывал к партнерам, что именно те не усмотрели за соперником.

Ближе к концу игры Качараба даже пытался взять на себя лидерские функции в линии обороны, что заслуживает похвалы. Не самый выдающийся матч защитника, но кажется, что перспективы в сборной у него есть.

Александр Сирота — 5.0

Александр Сирота дебютировал в составе национальной команды в этом поединке, а потому неудивительно, что с первых минут встречи было заметно существенное волнение. Сирота, казалось, не хотел получать мяч от Бойко, когда защитник сразу оказывался под давлением.

Спишем брак и неуверенную игру с мячом на молодой возраст. Было заметно, что ближе к концу тайма футболист почувствовал уверенность и стал играть надежнее.

А уже в середине второго тайма и вовсе отлично перехватил передачу соперника и нашел Зубкова в чужой штрафной, чуть ли не в одиночку создав убойный момент, но вингер не смог выполнить точную передачу.

Однако в конце встречи Сирота совершил еще одну грубую ошибку, долго ища адресата для передачи. На таком уровне непозволительно столько думать, а потому можно сделать вывод, что Сирота еще сыроват для сборной Украины.

Сергей Кривцов — 5.5

После того как были оглашены стартовые составы команд, стало понятно, что Александр Петраков возлагает большие надежды на Сергея Кривцова. Защитник Шахтера должен был добавлять уверенности партнерам, которые дебютировали в этом матче.

К сожалению, в первой половине игры Кривцов не был оплотом надежности. Конечно, защитник спас от пропущенного гола, выбив мяч с линии, снял несколько очень опасных передач, но довольно часто ошибался в простых ситуациях, чем провоцировал проблемы для своей команды.

В перерыве Кривцова поменяли на Соболя. Как оказалось позже, у защитника было повреждение. Насколько оно повлияло на уровень его выступления сказать сложно, но Кривцов точно умеет лучше, чем было в матче с Чехией.

Виктор Корниенко — 8.0

Виктор Корниенко тоже дебютировал в данном поединке, но с первых минут был просто безупречным. Защитник Шахтера выглядел очень уверенно, надежно и не позволял себе даже минимальные ошибки. Точные передачи, правильные перемещения, а венцом всего стал забитый гол — Виктор Корниенко плотным ударом вколотил мяч под перекладину.

Корниенко очень здорово подключался к атакам, и не давал обороне соперника на фланге расслабиться, но во второй половине игры стало заметно, что отсутствие постоянной игровой практики в Шахтере дает о себе знать. Корниенко уже не так мчался вперед, хоть и по-прежнему отдавал качественные передачи.

Александр Зинченко — 5.5

Полузащитник Манчестер Сити начал матч с очень странного подката в центре поля — Зинченко в очень грубой манере полетел прямой ногой в соперника, за что удостоился желтой карточки. Непонятно, зачем это делать в товарищеских играх.

Что касается игровой составляющей, то Зинченко не смог продемонстрировать свой привычный диспетчерский талант. В его передачах было много ошибок, а борьбу один в один он довольно часто проигрывал.

За весь матч Зинченко так и не смог продемонстрировать высокий уровень игры. Один из провальных матчей Александра в составе сборной Украины.

Евгений Макаренко — 6.0

Евгений Макаренко оставил несколько двоякое впечатление. На стартовых минутах он был одним из немногих, кто не ошибался в простых ситуациях. Полузащитник старался действовать спокойно и довольно легко выходил из-под давления соперников — именно то, чего нам не хватало на старте игры.

С другой стороны, Евгений Макаренко не был полезен в конструктиве, отдавая довольно простые передачи, не пытаясь обострять. Возможно, это именно то, что от него просил тренерский штаб, но хотелось увидеть чуточку больше.

Андрей Ярмоленко — 6.5

Андрей Ярмоленко был главным игроком национальной команды на чемпионате Европы. Такой же вывод можно было сделать и по играм против Казахстана и Франции, а вот в матче с Чехией Андрей не был так заметен.

Тем не менее, свою порцию остроты Ярмоленко создал, пусть действительно опасными моментами это все не завершилось.

Андрей пытался брать на себя инициативу, но его передачам не хватало точности, а удары становились легкой добычей для голкипера чехов Станека. Ярмоленко очень старался, но получалось в этот раз далеко не все.

Даниил Сикан — 7.0

Даниилу Сикану было довольно непросто на стартовых минутах игры. Он был практически отрезан от остальной команды, а передачи партнеров до него не доходили. Но со временем молодой форвард стал на постоянной основе цепляться за мяч.

К слову, умение Сикана выигрывать борьбу у соперников нужно отметить отдельно. Даниил очень легко справлялся с более опытными оппонентами и делал отличные скидки на партнеров. Однако от форвардов всегда ждут забитых голов, а с этим у Сикана не сложилось, хоть и проделал он хороший объем работы.

Александр Зубков — 5.5

Александр Зубков после повреждения в матче чемпионата Европы против Нидерландов практически не имел возможностей проявить себя в футболке сборной Украины. С того момента он сыграл лишь минуту в матче против Франции. В матче с Чехией он вышел с первых минут, но проявить себя во всей красе не смог.

Зубков был привычно быстр, но было слишком много брака в его действиях. Одно отличное ускорение по левому флангу просто завершилось тем, что он запутался в собственных ногах. От игрока его позиции хочется видеть больше остроты.

В одном из моментов после перехвата Сироты Зубков получил мяч в чужой штрафной, но не смог сделать точную передачу на дальнюю штангу.

Эдуард Соболь — 5.0

Эдуард Соболь появился на поле в перерыве и занял место в тройке центральных защитников. Воспитанник запорожской школы футбола пробуется тренерским штабом на нескольких позициях — ранее он играл на месте левого защитника и левого полузащитника.

После данного поединка можно смело сказать, что роль в центре обороны — не лучший вариант для Эдуарда Соболя. Было заметно, что футболист чувствует себя некомфортно в этой зоне и не может показать свои лучшие качества, включая скорость.

Николай Шапаренко — 6.0

Автор гола в ворота сборной Франции Николай Шапаренко имел в своем распоряжении чуть больше получаса игрового времени. Вновь отметиться забитым голом он не смог, но разгонять атаки своей команды в центре поля получалось.

Так вышло, что Шапаренко появился на поле, когда остальные партнеры постепенно устали, а потому не мог получать должной поддержки в атаке. Возможно, если бы он вышел со стартовых минут, то получил бы более высокую оценку.

Роман Яремчук — 5.5

Яремчук, можно сказать, попал в ту же ситуацию, что и Даниил Сикан в начале поединка. И если форвард Шахтера со временем стал принимать активное участие в игре, получая поддержку партнеров, то Яремчук практически не соприкасался с мячом около чужих ворот.

Нападающему было сложно проявить себя в таких условиях, но он пытался навязывать борьбу и помогать своей команде в обороне.

Сергей Булеца и Владислав Кочергин провели на поле недостаточное количество времени для оценки.