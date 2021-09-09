ЧМ-2022. Отбор

Скорее всего, наказан будет только футболист.

Информация о том, что Руслан Валиуллин, забивший два мяча в ворота сборной Украины в отборочном матче ЧМ-2022 в Нур-Султане, закончившимся вничью 2:2, сдал положительный тест на допинг, заставила поклонников нашей команды подумать, что это как-то может повлиять на результат этого поединка или привести к дисквалификации соперника, практически не имеет оснований.

Санкции к команде (в командных видах спорта, в том числе и в футболе) могут применяться лишь когда положительный тест на допинг сдали более двух игроков

Начнем с того, что санкции к команде (в командных видах спорта, в том числе и в футболе) могут применяться лишь когда положительный тест на допинг сдали более двух игроков. Во-вторых, санкции применяются в том турнире (снятие очков, отстранение от соревнований), после матчей которого были сданы допинг-пробы, то есть в случае Валиуллина, это юрисдикция УЕФА — матч Лиги конференций Жилина — Тобол. К тому же стоит учитывать, что нарушителей оказалось только двое, Руслан Валиуллин и Сергей Малой, а не больше двух. (Пункт 11.2 антидопинковых правил УЕФА).

Санкции применяются в том турнире (снятие очков, отстранение от соревнований), после матчей которого были сданы допинг-пробы

Несколько иным является ситуация, когда доказано целенаправленное применение допинга руководством команды или федерации, как это было в случае некоей сборной, которая выступала на недавней Олимпиаде в Токио без флага и гимна.

Опять-таки к Казахстану это относится не может, поскольку Валиуллин прибыл в сборную из клуба уже сдав анализы, которые оказались положительными.

Таким образом, наказание, ежели такое последует, будет казаться только самого футболиста, который последует по пути Диего Марадоны, Сергея Нагорняка, Артема Беседина и прочих, а Казахстан будет наказан только отсутствием в решающих матчах отбора ЧМ-2022 забивного футболиста. Если, конечно, в деле не раскроются новые обстоятельства.