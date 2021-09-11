Украина

Защитник "северян" поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Ворсклой.

Защитник черниговской Десны Евгений Цымбалюк прокомментировал предстоящий поединок седьмого тура УПЛ против полтавской Ворсклы, а также рассказал о последних результатах своей команды.

"На позиции центрального защитника чувствую себя нормально, несмотря на то, что я опорник. Если тренер ставит — надо играть. С кем лучше играть в паре — Сафроновым или Селиным? Даже не знаю, со всеми нормально.

Негативные отзывы от фанатов и СМИ после поражений от Динамо и Вереса? Бывает, что-то попадает в ленте и читаем, что пишут. Есть адекватные люди и конструктивные комментарии, а есть и, мягко говоря, неконструктивные...

Могу сказать фанатам, чтобы приходили болеть за нас. В свою команду надо верить, мы — одна семья. В команде, как и в семье, не всегда бывает все хорошо — так получается. Мы же не специально выходим и проигрываем назло кому-то или что-то там еще... Наша цель — выигрывать в каждой игре.

Во время паузы у нас было четыре выходных — достаточно времени, чтобы отдохнуть. Сейчас все хорошо, продолжается рабочий цикл, работаем, готовимся к Ворскле. Все плохое — забыто. Мы едем в Полтаву набирать очки и доказать, что результат с Вересом — это случайность", — приводит слова Цымбалюка пресс-служба черниговского клуба.

Матч Ворскла — Десна состоится завтра, 12 сентября, в 19:30 по киевскому времени.