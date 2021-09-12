Украина

Защитник киевского Динамо поделился эмоциями от успеха его команды в матче против Металлист 1925.

Киевское Динамо в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги сумело на поле ОСК Металлист обыграть харьковский Металлист 1925 (2:0).

Металлист 1925 — Динамо Киев 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник "бело-синих" Виталий Миколенко рассказал о своих впечатлениях от игры команды в отчетный вечер.

"Был тяжелый первый тайм. Хорошо, что мы забили на первых минутах второго, и после второго забитого мяча игра стала полегче. Можно сказать, что мы добили соперника, после чего играли уже без центра поля. Были контратаки как на наши, так и на их ворота.

Мы знали, что соперник будет стараться так играть против нас. Упустили несколько подобных выпадов, а у нас в атаке не получалось отдать последний пас или пробить. Мяч пролетал мимо.

Задачи забить именно быстрый гол не было, но, конечно, была задача забить и выиграть. Хорошо, что удалось открыть счет на второй минуте второго тайма, после чего играть стало легче.

После второго забитого гола было тоже сложно. Если бы мы пропустили, у Металлиста 1925 был бы эмоциональный всплеск и они выбегали бы в атаки", — резюмировал украинский футболист.

В следующе туре киевское Динамо будет на своем поле принимать Александрию, но перед этим посреди недели сыграет в рамках Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской Бенфики.