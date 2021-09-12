Украина

Наставник харьковчан прокомментировал домашнее поражение от Динамо.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от киевского Динамо (0:2) в матче седьмого тура УПЛ.

"Динамо победило заслуженно. Наш план на игру не получилось воплотить. Киевляне во всех моментах были сильнее и заслуженно победили, не зря это чемпионы нашей страны.

Ну а мы толкались, насколько было сил. Но потом невнимательно сработали при первом взятии ворот, и при втором. У киевлян было много возможностей забить. Повторюсь, киевляне объективно сильнее нас. И нам нужно всем хорошенько задуматься — а что дальше", — приводит слова Кривенцова пресс-служба Динамо.

Видеообзор матча Металлист 1925 — Динамо доступен для просмотра на Football.ua.