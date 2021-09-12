Украина

Капитан днепрян подвел итоги матчу его команды против Шахтера.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 не смог сдержать натиск донецкого Шахтера, пропустив по голу в каждом из таймов (2:0).

Шахтер — Днепр-1 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, центральный защитник и капитан команды Игора Йовичевича, Сергей Логинов, сделал оценку действиям своей команды в отчетной встрече.

"Матч оставил у нас двоякое впечатление, так как мы могли бы и избежать этого поражения. Мы постарались сыграть против Шахтера в смелый футбол, прессинговали, выходили из защиты через мелкий пас. Однако, получилось так, как получилось. Проигрывать всегда обидно, но, к нашей чести, сегодня мы дали Шахтеру достойный бой и продержали интригу до конца матча.

Мы знаем, что соперники ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и то, что у него есть собственные задачи. Готовы мы были и к агрессивному старту поединка со стороны соперников, так как в их составе много высококлассных футболистов, да и играли они на своем поле. Нам понадобилось определенное время для того, чтобы войти в игру должным образом, и уже после того, как нам это удалось, был достаточно неплохой отрезок матча в нашем исполнении.

Я очень благодарен тренерскому штабу за то, что позволили мне отыграть все 90 минут матча, на фоне нестабильных прошлых игр в моем исполнении. Это очень важный момент для меня в непростом отрезке на старте сезона. Я стараюсь на каждой тренировке доказывать свой уровень и, наверное, это тоже играет какую-то роль. Стараюсь оправдывать доверие наставников", — подытожил опытный футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 будет проводить домашний поединок против ровенского Вереса.